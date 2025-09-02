Firari hükümlü kadın hurdalıkta yakalanıp cezaevine teslim edildi!

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 12 yıl hapis cezasıyla aranan T.K (26)'ın peşine düştü. Yapılan araştırmalar neticesinde hükümlü kadının Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir hurda dükkanında saklandığı belirlendi.

Ekipler iş yerine yaptığı baskında şüpheliyi yakaladı. Emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından T.K. cezaevine teslim edildi.

