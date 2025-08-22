Firari hükümlü tartıştığı kişiyi vurdu

Kaynak: DHA
Bolu’da hakkında 17 yıl onanmış hapis cezası bulunan kaçak, tartıştığı şahsı tabancayla yaraladı. Vaka sonrası firari mahkûm polis tarafından yakalandı.

Hadise, sabah saat 05.00 civarında Karaçayır Mahallesinde gerçekleşti. Sabah erken vakitlerde Y.Y. ile T.Ü. arasında münakaşa çıktı. Çekişmenin büyümesinin ardından Y.Y., tabancayla T.Ü.’ye ateş açtı. T.Ü. karnına isabet eden mermiyle yaralanırken, silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Yaralanan T.Ü., sağlık görevlileri tarafından götürüldüğü İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesinde tedavi altına alındı.

Olay yerinden kaçan zanlı ise polisin çalışmasıyla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli Y.Y.’nin yapılan kimlik kontrolünde hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari mahkûm olduğu anlaşıldı. Olayla alakalı inceleme başlatıldı.

