Sinan Ateş davasının sanıkları arasında yer alan avukat Serdar Öktem, 6 Ekim'de otomobiliyle Şişli ilçesi Büyükdere Caddesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafikte beklediği sırada suikasta uğramış ve hayatını kaybetmişti. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silaha ait boş kovan bulunmuştu. Suikast sonrası 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise suikastın ilk belirlemelere göre bir organize suç örgütünün maktule karşı beslediği husumet sonucu gerçekleştiği yönünde açıklama yapmıştı. Bu suç örgütünün ise Daltonlar Çetesi olarak sosyal medyada iddia edildi.

FİRARİ İNFAZ

Cinayetteki sır perdesi ise çözülmeye başlıyor. Ünlü yazar Tolga Şardan, bugünkü köşe yazısında gözaltına alınanların sicillerine parmak bastı. Altı zanlının sicillerinin epeyce kabarık olduğunu söyleyen Şardan, bir iddiayı paylaştı. Şardan, “Fakat buna karşın kritik bir başka bilgi var. Şöyle ki, saldırının lideri konumunda olduğu ifade edilen Sıdar Ö.’nün “arama kaydı” mevcut resmi kayıtlarda. Yani, firarken bu eylemi gerçekleştirmiş” ifadelerini kullandı.

“ÖKTEM’İN ÖLDÜRÜLMESİ BASİT VE SIRADAN BİR MAFYA HESAPLAŞMASI DEĞİLDİR!”

“Suikastın gerekçesinin Öktem’in, Daltonlar adlı suç örgütünün rakibi Casperler adlı başka bir suç örgütünden bir kişinin avukatlığını üstlenmesi olarak kamuoyuna yansıtılması da dikkat çekici başka bir konu oldu” diyen Şardan, “Bir hesaplaşmada sıra Öktem’e gelene kadar daha epeyce üst düzey isim varken, Öktem’in hedefe alınıp öldürülmesi “karşı tarafın avukatı” tanımıyla sıradanlaştırılamayacak kadar önemlidir kanımca. Hollanda’dan gelen talimat sonrasında gerçekleştirildiği iddia edilse de, Öktem’in öldürülmesi basit ve sıradan bir mafya hesaplaşması değildir!” yorumunda bulundu.