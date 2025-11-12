Olay, 31 Mayıs 2003’te, Afşin ilçesi Emirli Mahallesi’nde meydana geldi. Garip Bülbül ve D.K.'nin bulunduğu evden gece silah sesleri geldi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Garip Bülbül’ün öldüğünü belirledi. Ağır yaralanan D.K. ise ambulansla götürüldüğü hastanede tedaviye alındı.

Olaya ilişkin soruşturmada cinayeti Garip Bülbül’ün ağabeyi Cengiz Bülbül’ün işlediği tespit edildi ancak şüphelinin izine rastlanmadı. Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Cengiz Bülbül, bulunamadı.

ANKARA'DA FARKLI KİMLİKLE SAKLANMIŞ

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 22 yıldır firari olan Cengiz Bülbül’ün, zaman zaman ilçenin kırsal Gerger Mahallesi’nde yaşayan annesinin evine geldiği bilgisine ulaştı. JASAT ekipleri, Bülbül’ün annesinin evini takibe aldı. Aylar süren takip sonrası Bülbül’ün annesinin evine geldiğinin tespiti üzerine, JASAT ekipleri, adli makamlardan alınan arama kararıyla adrese operasyon düzenledi. Garip Bülbül, Ş.Ö. adlı erkeğe ait kimlikle yakaladı. Gözaltına alınıp Afşin Jandarma Komutanlığı’na götürülen Cengiz Bülbül’ün yıllarca Ankara’da saklandığı ve bu sürede Ş.Ö.’ye ait kimlik bilgilerini kullandığı belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cengiz Bülbül, tutuklandı.