İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan istihbari çalışmalarla FETÖ/PDY üyesi olduğu tespit edilen ve hakkında 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K.’nin yeri tespit edildi. Ekipler, düzenlenen operasyonla C.K.’yi yakaladı. Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.