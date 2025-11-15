İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan istihbari çalışmalarla FETÖ/PDY üyesi olduğu tespit edilen ve hakkında 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K.’nin yeri tespit edildi. Ekipler, düzenlenen operasyonla C.K.’yi yakaladı. Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Firari olarak aranan FETÖ üyesi yakalandı
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Gaziantep'te jandarma aldığı bir ihbar üzerine bir adrese yaptığı baskında FETÖ/PDY terör örgütü üyesi suçundan firari olarak aranan C.K’yi yakaladı. K’nin 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu arandığı öğrenildi.
Kaynak: DHA