Firari PKK'lı yakalandı

Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG mensubu firari Rasim Akyol, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yurt dışı operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Firari PKK'lı yakalandı

MİT, firari PKK'lı Rasim Akyol'u yurt dışında yakalayarak Türkiye'ye getirdi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT tarafından yapılan çalışmalar sonucu firari terörist Akyol'un bulunduğu ülkeden Avrupa'ya kaçma arayışında olduğu tespit edildi.

MİT, düzenlediği operasyonla terörist Akyol'u yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

Emniyet güçlerine teslim edilen Akyol hakkında "Silahlı terör örgütlerine silah sağlama" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi.

Akyol'un ayrıca 2018'de Hatay’da 25 kilogram patlayıcı madde ile yakalanan eylem hazırlığındaki PKK/KCK mensuplarına yardım ve yataklık eden grup içerisinde yer aldığı da öğrenildi. (AA)

Öne Çıkanlar
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Son Haberler
Erdoğan'ın bir mitingi daha iptal edildi. Canlı yayında rahatsızlanmıştı Siyaset
Erdoğan'ın bir mitingi daha iptal edildi. Canlı yayında rahatsızlanmıştı
Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda 2 saat süren seyahat 2 dakikalık videoda Güncel
Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda 2 saat süren seyahat 2 dakikalık videoda
Altın uzmanı İslam Memiş'ten seçim gecesi uyarısı: Çok büyük vurgunlar yapılacak Ekonomi
Altın uzmanı İslam Memiş'ten seçim gecesi uyarısı: Çok büyük vurgunlar yapılacak
Trump Biden’ın taklidini yaptı. Salondakiler gülmekten kırıldı Dünya
Trump Biden’ın taklidini yaptı. Salondakiler gülmekten kırıldı
MİT'ten yurt dışı operasyonu: Terörist Rasim Akyol Türkiye'ye getirildi Dünya
MİT'ten yurt dışı operasyonu: Terörist Rasim Akyol Türkiye'ye getirildi
Sağanak yağış bu illeri vuracak Güncel
Sağanak yağış bu illeri vuracak