Firari sürücünün çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kaynak: Haber Merkezi
Firari sürücünün çarptığı yaya hayatını kaybetti

Ereğli Şehit Tuğrul Köseoğlu caddesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Konya /Vedat Yıldırım

Akşam saatlerinde firari sürücünün kullandığı plakasının belirlenemedigi araç Şehit Tuğrul Köseoğlu Caddesi üzeri Doğa Koruma Ve Milli Parklar Ereğli Şefliği önünde aracı sollamaya çalıştığı esnada Şehit Tuğrul Köseoğlu Caddesi İstikametinde yürümekte olan yaya Ali Yalçınkaya 'ya (60 ) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Ali Yalçınkaya tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazaya karışan firarinin olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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