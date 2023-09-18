Firari uyuşturucu taciri tutuklandı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde uyuşturucu üretimi ve ticaretinden 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

KAYNAK: İHA
Firari uyuşturucu taciri tutuklandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dörtyol’un Çaylı Mahallesi’nde bir adrese yönelik operasyonu düzenledi.

Operasyonda uyuşturucu üretimi ve ticareti suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan İ.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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