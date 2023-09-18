Firari uyuşturucu taciri tutuklandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dörtyol’un Çaylı Mahallesi’nde bir adrese yönelik operasyonu düzenledi.
Operasyonda uyuşturucu üretimi ve ticareti suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan İ.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde uyuşturucu üretimi ve ticaretinden 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dörtyol’un Çaylı Mahallesi’nde bir adrese yönelik operasyonu düzenledi.
Operasyonda uyuşturucu üretimi ve ticareti suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan İ.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.