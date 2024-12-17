Fırat Aydınus, hakemin hatalarını tek tek sıraladı

Süper Lig’in 16. Haftasında Galatasaray kendi evinde Trabzonspor’u 90+8. Dakikada bulduğu golle 4-3 mağlup etti. Sarı kırmızılılar aldığı galibiyetle Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu. Trabzonspor ise düşme hattından sadece 1 puan uzakta kaldı.

Sarı kırmızılıların galip geldiği maça tartışmalı pozisyonlar damga vurdu. Eski hakem Fırat Aydınus tartışmalı pozisyonları Hürriyet gazetesindeki köşe yazısında değerlendirdi. Aydınus, Ozan Tufan’ın golü öncesinde topun çizgiyi geçip geçmediği ile ilgili doğru yorumun yapılması için çizgi kamerasının olması gerektiğinin altını çizdi. Aydınus, maçın hakeminin kötü bir maç yönettiğini vurguladı.

Fırat Aydınus, maçın ilk yarısında verilmeyen sarı kartlara dikkat çekerek tartışmalı pozisyonları şu sözlerle değerlendirdi:

"22.dakikada Ozan Tutan ikinci sarı karttan oyundan atılabilirdi. Yunus Akgün'ün eline çarpma söz konusu ama top zaten dışarı çıkmıştı o yüzden dışardayken eline çarpıyor. Burada Lundstram da sarı kart görebilirdi Ozan Tufan da ikinci sarı kartıyla kırmızı kart görüp atılabilirdi. Çünkü kontrolsüz, tehlikeli ve oyunun imajını bozan harekette bulunuyor. Rakibini sakatlayabilirdi.

Trabzonspor'un 3.golünde topun çıkıp çıkmadığına bakmamız için kale çizgisindeki kamerayı görmemiz lazım. O yüzden bir şey diyemiyoruz.

60.dakikada Galatasaray'ın Mertens'le kazandığı penaltı doğru karar. Ortada duran dopa Mertens rakip oyuncudan önce sahip oluyor ve rakip topu almak isterken dengesiz bir harekette bulunup oyuncuyu düşürüyor. Penaltı doğru karar.

Müsabakanın 87.dakikasında ceza sahası içerisinde Muslera'nın Banza'ya yaptığı hareket penaltı gerektirmez."