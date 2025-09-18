Fırat Aydınus ile MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu birbirine girdi

Kaynak: Haber Merkezi
Eski hakem Fırat Aydınus, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’ya yönelik eleştirileri sonrası disipline sevk edildi. Aydınus, X hesabından “Küçük hesapların peşindesin” diyerek sert bir yanıt verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından disipline sevk edilen eski Süper Lig hakemi Fırat Aydınus, sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalar yaptı. Aydınus, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’yu hedef alarak sert eleştiriler yöneltti.

AYDINUS’UN PAYLAŞIMI DİSİPLİN SEVKİNE YOL AÇTI

Aydınus, 23 Ağustos 2025’te X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

“Hakemliği çiftliğe çevirdi, istediği gibi at koşturuyor. Bugün belki görmezden geliniyor ama yarın bu zihniyetin ektiği tohumların nasıl bir felaket doğuracağı ortaya çıkacak. Çerkez atasözü der ki: Öküz saraya girerse kral olmaz, ancak saray ahıra döner.”

Bu paylaşım nedeniyle TFF Hukuk Müşavirliği, Fırat Aydınus’u “MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’ya hakaret” gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk etti.

“BU NEYİN KORKUSU FERHAT GÜNDOĞDU?”

Aydınus, kendisine gönderilen tebligat sonrası sosyal medya hesabından ikinci bir açıklama yaptı. Eski hakem, doğrudan Gündoğdu’yu hedef alarak şunları söyledi:

“Bu neyin korkusu Ferhat Gündoğdu… Küçük hesapların peşinden koşuyorsun. Türk futbolu senin açtığın yaralarla boğuşurken sen hâlâ küçük hesapların peşindesin. Neyin korkusu bu?”

“BENİM DERDİM SENİN KOLTUĞUN DEĞİL”

Aydınus, disiplin sevkine gerekçe gösterilen paylaşımını hatırlatarak şunları kaydetti:

“İncinmiş zat… Benim yazdığım yukarıdaki bu twitim nedeniyle disipline sevk edildiğimi öğrendim. Açıkçası, epey güldüm. Çünkü bunca zaman kimler kimler tarafından ne hakaretlere maruz kaldın da o kişiler karşısında lal oldun? Benim derdim senin koltuğun değil, senin korkularınla beslendiğin düzen.”

“HAKEMLİK DİBE VURMUŞ”

Sözlerinin devamında Gündoğdu’ya sert eleştiriler yönelten Aydınus, “Hakemlik dibe vurmuş, kurumun sözüm ona başkanı neyin peşinde?” ifadelerini kullandı.

