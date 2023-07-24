Fırat Delibaş’ın amcasının cesedi kırsalda parçalanmış halede bulundu

İHA'nın haberine göre; Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde dün akşam saatlerinde bir olay meydana geldi. Dadaşağılı mezrasında arazide dolaşan vatandaşlar, bir erkeğe ait parçalanmış ceset gördüklerini jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, cesedin yaklaşık 3 gün önce öldüğünü ve vücut bütünlüğünün bozulduğunu tespit etti. Cesedin 84 yaşındaki F.D.'ye ait olduğu ve suç örgütü elebaşı Fırat Delibaş’ın amcası olduğu belirlendi. Ceset, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, F.D.'nin nasıl öldürüldüğünü ve vücudunun neden parçalandığını araştırıyor. Olayın bir cinayet mi yoksa bir hayvan saldırısı mı olduğu henüz netleşmedi. F.D.'nin yakınları ise büyük üzüntü yaşadı.

Fırat Delibaş kimdir?

Kapkaç çetesi lideri hakkında bilinmeyenler

Fırat Delibaş, Türkiye’nin en ünlü kapkaç çetesi lideri olarak tanınıyor. Diyarbakır doğumlu olan Delibaş, 2000’li yıllarda İstanbul’a yerleşti ve suç dünyasına girdi.

Fırat Delibaş, 53 yaşında olan ve 1970 yılında Diyarbakır’da doğan bir suç örgütü lideridir. ‘Ağa’ ve ‘Deli’ lakaplarıyla anılan Delibaş, 2000’li yıllarda ailesiyle birlikte İstanbul’a taşındı ve kapkaç ve gasp olaylarıyla gündeme geldi. Bir dönem şarkıcı Cengiz İmren ile iş ortaklığı yapan Delibaş, sokaklarda çocuklara yankesicilik ve kapkaç yaptırarak para topladığı iddia edildi. Gece kulüplerini haraca bağladığı ve sokakları kameralarla izlediği de öne sürüldü.

Fırat Delibaş defalarca yakalandı ve ceza aldı

Fırat Delibaş, 2003 yılında Beyoğlu’nda 35 adamıyla birlikte gözaltına alındı ve 41 yıl ile 89 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Ancak 3 yıl sonra serbest bırakıldı. 2017 yılında ise çeşitli suçlardan aranan Delibaş, Esenyurt’ta polis tarafından yakalandı ve 5 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Ancak firar ettiği iddia edildi. 2021 yılında ise tekrar Esenyurt’ta polis operasyonuyla yakalandığı duyuruldu.

Fırat Delibaş’ın şu anki durumu ne?

Fırat Delibaş’ın şu anki durumuyla ilgili kesin bilgilere ulaşılamamıştır. Bazı kaynaklarda halen tutuklu olduğu, bazı kaynaklarda ise serbest kaldığı veya firar ettiği bilgisi yer almaktadır. Fırat Delibaş’ın sosyal medya hesabından son paylaştığı fotoğraf ise 2019 yılına aittir. Fırat Delibaş hakkında devam eden soruşturmalar olduğu öğrenilmiştir.