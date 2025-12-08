İran Enerji Bakanı Abbas Aliabadi, İran'ın su ithal etmeyi düşündüğünü açıkladı.

Yetkililer, İran'ın son yarım yüzyıldaki en kurak yılını yaşadığını söylüyor.

Öyle ki Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, başkent Tahran'ı taşımayı düşündüklerini defalarca açıkladı. Yani susuzluk, İran'a başkent değiştirebilir...

İran'daki susuzluk, nüfus artışı ve son yıllardaki kuraklıkla birlikte, su kaynaklarının Türkiye’deki gibi tarımda bilinçsizce kullanımından da kaynaklanıyor. İran'ın Afganistan veya Ermenistan'dan su satın alabileceği konuşuluyor.

Strateji uzmanı, emekli general Nejat Eslen, "İran'da su krizi derinleşiyor. İran komşu ülkelerden su ithal etmeyi düşünüyor. Aynı kriz bizde de oluşabilir.

Akıllı olalalım. Demokratikleşme diye gösterilen girişimleri bir tarafa bırakalım. Tom Barrack'ın kel başına; şimşir tarak ısmarlayalım. Fırat-Dicle nehirlerine sahip çıkalım." diye mesaj gönderdi...

***

Şimdiki Amerikan Büyükelçisi Tom Barrack, 1919’dan beri, yani 19 Mayıs 1919’dan beri bölgede kurulan ulus devletlerin, Amerikan çıkarlarını bozduğunu söylüyor ya kendisinden epey önce de Amerikan Büyükelçisi Pearson, “Erzurum’dan Bağdat’a kadar uzanan bölge tek bir ekonomik bölge olacak” demiş, Barzani’nin İnternet sitesinde, “Bu bölge aynı zamanda tek bir siyasi bölge haline gelecek, TSK bu topraklardan çekilecektir” yorumu yapılmıştı.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, 2009 yılı Ağustos ayında, Irak, Suriye gezisine çıkmadan önce “İki ülke arasında güçlü bir stratejik işbirliğinin ortaya çıkması, ortak bölge olan Mezopotamya Havzası ve Orta Doğu’yu refah ve istikrar alanı haline dönüştürecektir. Bu bizim vizyonumuzdur” demişti.

Terör örgütünün başı Abdullah Öcalan da bu konuşma üzerine, “AKP benim yol haritamdan yararlanıyor. Davutoğlu dışarıda, Erdoğan içeride bundan yararlanıyor. Ben yol haritamda Ortadoğu’daki demokratik çözümleri belirtirken Dicle-Fırat Havzası Demokratik Konfederalizmini önermiştim. Davutoğlu şimdi bunun görüşmelerini yapıyor Irak ve Suriye’yle.” demişti.

Avrupa Birliği Komisyonu'nun 6 Ekim 2004 günü açıklanan Türkiye İlerleme Raporu'nda ise Dicle ve Fırat havzalarındaki barajların ve sulama tesislerinin İsrail'in de dahil olduğu uluslararası bir konsorsiyum tarafından yönetilmesinden söz ediliyordu!

Açılım projelerinin ilk hedefi, Fırat ve Dicle’yi Türk egemenliğinden çıkarmaktır diyorduk; Öcalan’ın “muteber” sayılan önerilerinin sonu budur...

Sahi Türkiye, Fırat-Dicle’den İran’a geçici süreyle su satamaz mı?

---

Uydu üzerinden uçak düşürmek!

---

TASS haber ajansına göre, Rus sosyal medya hesaplarında ülke genelinde yüzlerce kişi Porsche araçlarının yaygın bir arıza nedeniyle çalışmadığını bildirdi.

Rusya'daki en büyük otomobil bayi Rolf Servis'in Müdürü Yuliya Truşkova, Porsche marka araçların çalıştırılmasındaki sorunların, fabrika alarm sisteminin uydu modülü aracılığıyla yanlışlıkla bloke edilmesiyle ortaya çıktığını söyledi.

Truşkova, "28 Kasım'dan bu yana Porsche sahiplerinin şirketin servis merkezine yaptığı aramalarda önemli bir artış gördük. Uzmanlarımız, sorunun fabrika alarm sisteminin uydu aracılığıyla bloke edilmesinden kaynaklandığını belirledi." dedi.

Halihazırda tüm içten yanmalı motor modelleri ve tipleri için herhangi bir modelin bloke edilebileceğine işaret eden Truşkova, fabrika alarm sisteminin sıfırlanıp sökülerek blokenin şu anda aşılabileceğini aktardı.

Truşkova, "Benzer durumları Mercedes-Benz sahipleri de yaşıyor ancak bunlar münferit vakalar. Araçlar işe yaramaz duruma geçmiyor. Bu blokelerin nedeni biliniyor mu? Uzmanlar şu anda bu konuyu araştırıyor, bunun kasıtlı olarak yapılmış olma ihtimali var." diye konuştu.

***

Konuyu şöyle düşünelim; bir savaş sırasında, saldırgan ülke, daha önce bilgisayarla çalışan silah sistemleri ve özellikle uçak, tank gibi araçlar sattığı ülkede, istediği anda bu araçları çalışmaz duruma getirebilir. Uçaklar, helikopterler, füzeler, havadayken düşürülebilir veya komutası ele geçirilerek, kalkış yaptığı ülkeyi vurması sağlanabilir İstihbarat servisleri, son model makam araçları kullananlara veya düşman ülke için önemli kişilere, istediği an kaza yaptırabilir! Rusya'daki Porsche araçları eş zamanlı olarak hareket edemez hale getirilebiliyorsa, Türkiye'de kilitlenmiş Mercedesler, fabrika merkezinden müdahale edilerek çalışır duruma getirilebiliyorsa, savaş sırasında neler yapılmaz!

Bu sebeple, teknolojini de kendin üreteceksin ki kimse bu yollara başvuramasın...

---