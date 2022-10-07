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MSB duyurdu: 18 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı(MSB), "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 18 PKK/YPG’li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." açıklamasında bulundu.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 10:46
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Fırat Kalkanı bölgesinde 18 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: 18 terörist etkisiz hale getirildi
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Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından geldi.

Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 18 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Fırat Kalkanı bölgelesinde tespit edilen 18 PKK/YPG’li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!" ifadeleri kullanıldı.

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