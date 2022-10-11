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Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. 

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 11:40
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Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Fırat Kalkanı bölgesindeki huzur ve güvenlik ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.

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