Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi'nde 1 polis memuru şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Suriye’nin kuzeyi Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi, El Bab Üs Noktasında, dün akşam saatlerinde teröristler tarafından güdümlü füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu.
El Bab Üs Noktasındaki teröristler tarafından düzenlenen güdümlü füze saldırısı sonucu Polis Memuru Mustafa Çalışgan şehit oldu.
Bakanlığın açıklamasında, "Şehit düşen kahraman polisimize Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.
ŞEHİT POLİS İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ
Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından şehit Çalışgan'ın naaşı Asri Mezarlığa, daha sonra da konvoy eşliğinde Gaziantep Havalimanı'na götürüldü.
Saygı duruşu, şehidin öz geçmişinin okunması ve İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından okunan duanın ardından Çalışgan'ın cenazesi, askeri uçakla memleketi Tokat'a uğurlandı.
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