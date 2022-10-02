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Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi'nde 1 polis memuru şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı’nın yaptığı duyuruya göre, Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi'ne teröristler tarafından düzenlenen saldırıda Polis Memuru Mustafa Çalışgan'ın şehit düştü.

Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar - 14:41
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Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi'nde polis memuru Mustafa Çalışgan şehit oldu

Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi'nde 1 polis memuru şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Suriye’nin kuzeyi Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi, El Bab Üs Noktasında, dün akşam saatlerinde teröristler tarafından güdümlü füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

El Bab Üs Noktasındaki teröristler tarafından düzenlenen güdümlü füze saldırısı sonucu Polis Memuru Mustafa Çalışgan şehit oldu.

Bakanlığın açıklamasında, "Şehit düşen kahraman polisimize Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.

ŞEHİT POLİS İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından şehit Çalışgan'ın naaşı Asri Mezarlığa, daha sonra da konvoy eşliğinde Gaziantep Havalimanı'na götürüldü.

Saygı duruşu, şehidin öz geçmişinin okunması ve İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından okunan duanın ardından Çalışgan'ın cenazesi, askeri uçakla memleketi Tokat'a uğurlandı.

 

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