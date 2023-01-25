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MSB duyurdu! 7 erörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 15:05
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Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! 7 erörist etkisiz hale getirildi
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz sürüyor, sürecek." bilgisi paylaşıldı.

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