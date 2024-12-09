Fırat Köprüsü’nde hareketli anlar! Genç kadın soyunarak intihar etmek istedi

Kaynak: İHA
Fırat Köprüsü’nde hareketli anlar! Genç kadın soyunarak intihar etmek istedi

Şanlıurfa'da ailevi sorunları olduğu öne sürülen bir kadın, Fırat Köprüsü'nde soyunarak intihar etmek istedi. Polis ekiplerinde gözaltına alınan kadın "Allah belanızı versin. Hayatımı mahvettiniz, mutlu musunuz? Hayatımı bitirdiniz" diyerek tepki gösterdi.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde ailevi sorunları olduğu öne sürülen bir kadın, Fırat Köprüsü'nde soyunarak intihar etmek istedi. Çıplak kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saat 23.30 sıralarında Birecik ilçesi Fırat Köprüsü üzerinde yaşandı. Ailevi sorunları olduğu öne sürülen ve kimliği belirlenemeyen 30 yaşlarındaki kadın, soyunarak köprüden atlamak istedi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, çıplak kadını gözaltına alarak karakolu götürdü.

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Kadının, polis ekipleri ile çevredeki vatandaşlara, "Allah belanızı versin. Hayatımı mahvettiniz, mutlu musunuz? Hayatımı bitirdiniz" diyerek tepki göstermesi ise dikkat çekti.

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