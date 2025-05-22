Fırat Nehri'nde büyük panik! Duba restoran müşterileriyle birlikte sürüklendi

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde Fırat Nehri üzerinde bulunan bir duba restoran, halatlarının kopması sonucu akıntıya kapılarak sürüklendi. İçerisinde müşterilerin bulunduğu sırada yaşanan olay paniğe neden oldu.

GECE SAATLERİNDE PANİK YAŞANDI

Olay, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde meydana geldi. Fırat Nehri üzerinde hizmet veren bir duba restoran, halatlarının kopması sonucu kontrolünü kaybederek nehir akıntısında sürüklenmeye başladı. O sırada restoran içerisinde bulunan müşteriler büyük korku yaşadı.

EKİPLER VE VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Duba restoranın sürüklendiğini fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, duba restoranın daha fazla sürüklenmesini engellemek için çalışma başlattı. Vatandaşlar da halatları tutarak destek verdi. Akıntıya kapılan restoran, bir süre sürüklendikten sonra sudaki balık çiftliği kafeslerine çarparak hasara yol açtı.

MÜŞTERİLER SAĞ SALİM TAHLİYE EDİLDİ

Olay sırasında içeride bulunan müşteriler, ekiplerin başarılı müdahalesi sonucu sağ salim tahliye edildi. Restoranın durdurulmasının ardından herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi. Yaşanan panik anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili ilgili kurumlar tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.