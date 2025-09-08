Fırat Nehri’ne girip, boğuldu

Hadise, akşam saatlerinde Siverek’e bağlı Mezra Mahallesi civarında gerçekleşti. Arkadaşlarıyla pikniğe giden Muhammed Talha Al, sıcak havadan sıkılarak Fırat Nehri’ne girdi. Yüzme bilmediği belirtilen Al, kısa sürede akıntıya kapılarak ortadan kayboldu.

Durumu görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, sağlık ve dalgıç timleri yönlendirildi. Yapılan arama faaliyetleri sonucunda Muhammed Talha Al’ın cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Al'ın naaşı, otopsi için Siverek Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü.