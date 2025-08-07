Fırat Üniversitesi ana girişi neden kapalı yetkililer neden açıklama gereği hissetmiyor?

Elazığ / Maide Polat / Yeniçağ

Ana yolların kapalı olması nedeniyle vatandaşlar alternatif güzergâhlara yönlendirilirken, Fırat Üniversitesi’nin ana giriş kapısını kapatması halkın tepkisini topladı.

Özellikle hasta yakınları, bu durumun kendileri için büyük zorluk yarattığını belirterek, daha fazla mağduriyet istemediklerini ifade etti.

Şehrin adeta dev bir şantiyeye döndüğünü belirten vatandaşlar, hizmet için gerekli olan bu çalışmaların kurumlar arası iletişim eksikliği nedeniyle çileye dönüştüğünü düşünüyor.

Fırat Üniversitesi yönetiminin ana girişin kapatılmasına ilişkin herhangi bir açıklama yapmaması ise tepkileri artırıyor.

Vatandaşlar, yetkililerden şeffaf bir açıklama ve çözüm bekliyor.