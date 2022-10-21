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Fırat Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Fırat Üniversitesi 13 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 4 Kasım 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 07:32
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Fırat Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Fırat Üniversitesi öğretim üyesi alacak
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Fırat Üniversitesi Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada, “Üniversitemiz Birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Öğretim Elemanı alınacaktır. Başvuruda bulunacak adayların ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Üniversitemizin Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.” Denildi.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2) ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.

3) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

4) Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için; sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak ve tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak gerekir

5) Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesine göre atama yapılacaktır.

6) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

İSTENİLEN BELGELER

1- Özgeçmiş

2- Dilekçe (www.firat.edu.tr sayfasında temin edilebilir.)

3- 1 Adet Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı)

4- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

5- Lisans Mezuniyet Belgesi (Onaylı veya Fotokopisi ile e-Devlet çıktısı ile birlikte)

6- Tezli Yüksek Lisans Belgesi (ilan şartında belirtilen alanı gösterir Onaylı resmi belge)

7- Doktora Belgesi (İlan şartında belirtilen alanı gösterir onaylı resmi belge)

8- Lisans Transkript Belgesi (Aslı veya Onaylı)

9- ALES Belgesi

10- Yabancı Dil Belgesi (KPDS/ÜDS/YÖKDİL/YDS)

11- Askerlik Terhis veya Tecil Belgesi

12- İlan Şartında Deneyim veya Hizmet İsteniyorsa Onaylı Hizmet Belgesi

13- Adli Sicil Belgesi.

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Uğur Emek
21.10.2022 07:47
paralar, yurt dışı kültürlerinde bitiyor.  
 
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