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Fırat Üniversitesi personel alacak

Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi 31 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 28 Kasım 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 06:08
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Fırat Üniversitesi personel alacak

Fırat Üniversitesi personel alacak
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Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, “Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.” Denildi.

1- Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi"ndeki esaslar uygulanacaktır. Doçentlik Eser İncelenmesinden geçerek Doçent unvanını almış ancak, sözlü sınava girmemiş adayların; Sözlü sınavları ilan başvuru süresi tamamlandıktan sonra ÜAK tarafından belirlenecek jüriler tarafından yapılacaktı

2- Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuracak adayların; www.firat.edu.tr adresinde bulunan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesindeki Yükseltilme ve Atanma Puan tablosunu doldurarak,1 adet çıktı halinde dilekçesi ile birlikte Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri PDF formatında içeren 6 (altı) adet taşınabilir bellek ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

3- Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuran adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesindeki Yükseltilme ve Atanma Puan tablosunu doldurarak,1 adet çıktı halinde dilekçesi ile birlikte Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri PDF formatında içeren 4 (dört) adet taşınabilir bellek ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

4- Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesindeki Yükseltilme ve Atanma Puan tablosunu doldurarak,1 adet çıktı halinde dilekçesi ile birlikte Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri PDF formatında içeren 4 (dört) adet taşınabilir bellek ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

5- Başvurular ilan yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içerisinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

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