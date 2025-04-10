Fıratcan Üzüm'den basın sorumlusuna saygısız tavır

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE TARTIŞMA YARATAN OLAY

Maçın ardından yaşanan sevinçli anlara gölge düşüren bir olay yaşandı.

FIRATCAN ÜZÜM'ÜN TEPKİ ÇEKEN DAVRANIŞI

Gençlerbirliği oyuncusu Fıratcan Üzüm, maç sonrasında yedek kulübesi önünde Gençlerbirliği Basın Sorumlusu Erhan Doğan'a saygısız davranışlarda bulundu ve küfretti.

BASIN MENSURLARINDAN TEPKİ

Olayın ardından basın mensupları, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Fıratcan Üzüm'ün davranışını eleştirdi.

MAÇIN ÖZETİ

Gençlerbirliği, sahasında Ümraniyespor'u 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Ancak maç sonrasında yaşanan bu olay, gündeme damgasını vurdu.