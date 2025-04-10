Fıratcan Üzüm'den basın sorumlusuna saygısız tavır

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE TARTIŞMA YARATAN OLAY
Maçın ardından yaşanan sevinçli anlara gölge düşüren bir olay yaşandı.
FIRATCAN ÜZÜM'ÜN TEPKİ ÇEKEN DAVRANIŞI
Gençlerbirliği oyuncusu Fıratcan Üzüm, maç sonrasında yedek kulübesi önünde Gençlerbirliği Basın Sorumlusu Erhan Doğan'a saygısız davranışlarda bulundu ve küfretti.
BASIN MENSURLARINDAN TEPKİ
Olayın ardından basın mensupları, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Fıratcan Üzüm'ün davranışını eleştirdi.
MAÇIN ÖZETİ
Gençlerbirliği, sahasında Ümraniyespor'u 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Ancak maç sonrasında yaşanan bu olay, gündeme damgasını vurdu.