Firik nedir? Firik pilavı nasıl yapılır tarifi nedir?

MasterChef All Star’ın son bölümünde yarışmacılar firik bulgurunu kullanarak yaratıcı tabaklar çıkarmaya çalıştı. Firik pilavının tarifini sizler için derledik. Peki, firik nedir? Firik pilavı nasıl yapılır tarifi nedir?

KAYNAK: Haber Merkezi
Firik nedir? Firik pilavı nasıl yapılır tarifi nedir?

MasterChef All Star’da yarışmacılar ördek göğsünü ve yanında firik bulgurunu kullanarak yaratıcı tabaklar hazırlamaya çalıştı. MasterChef sonrası izleyici firik pilavı tarifini araştırıyor. Peki, firik nedir? Firik pilavı nasıl yapılır tarifi nedir?

FİRİK NEDİR?

Firik bulgur daha çok Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine özgü bir üründür. Firik buğday tanelerinin bulunduğu bölümün ateş üzerinde kavrulması yardımıyla yapılır. Yapılış yöntemi sayesinde meydana gelen buhardan olumlu yönde etkilenir ve enfes bir aromaya sahip olur.

FİRİK PİLAVI İÇİN MALZEMELER NELER?

- 1 çay bardağı nohut

- 2 su bardağı firik

- 1 su bardağı bulgur

- 1 soğan

- 3 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 yemek kaşığı biber salçası

- 6 su bardağı su

- Tuz, Kırmızı pulbiber, Karabiber

FİRİK PİLAVI NASIL YAPILIR?

Nohutu bir gece önceden ıslatın. Ertesi gün üzerini geçecek kadar suyla yumuşayana kadar haşlayın. Ayıklanmış firik ve bulguru kuruyken birbirleriyle iyice karıştırın.

Soğanı yemeklik doğrayıp yağda şeffaflaşıncaya kadar kavurun. Biber salçasını ilave edip, soğanla iyice karışmasını sağlayın. Üzerine 6 bardak sıcak su, tuz ve kırmızı pul biber ekleyin.

Firik ve bulgur karışımını ilave edip karıştırın. Yüksek ateşte kaynatın. Daha sonra kısık ateşe alarak pilav suyunu çekinceye kadar pişirin. Afiyet olsun.

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