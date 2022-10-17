Fırın yağlarını saatlerce ovmayın! Bu yöntemler sayesinde ovmadan, dakikalar içinde fırınınız tertemiz olacak

Fırın yemekleri çok lezzetli olsa da fırın temizliği uğraştırıcı olabiliyor. Fırına yerleşen kir, yanık ve yağ lekelerini çıkarmak için etkili yöntemlere başvurmak gerekiyor. Her evde bulunan malzemelerle yapabileceğiniz temizlik karışımlarını bir araya getirdik. Tertemiz fırınlara kavuşmanızı sağlayan en pratik yöntemlere göz atmaya ne dersiniz?

KARBONATLI VE LİMONLU SU

Fırında oluşan kir ve lekeleri çıkarmak için karbonatlı, limonlu su karışımı hazırlayabilirsiniz.

- Sprey şişenin içinde bir paket karbonatı, bir limonun suyunu ve normal suyu karıştırın.

- Hazırladığınız karışımı fırının iç yüzeyine püskürtüp 30 dakika bekleyin.

- Ardından nemli bezle fırının tüm yüzeyini silin.

KABARTMA TOZU VE SİRKE

- Karışımı hazırlamak için kabartma tozunu, sirkeyi ve bir miktar suyu karıştırın.

- Fırınınızın içini tamamen boşalttıktan sonra temiz bir bezi hazırladığınız karışımla ıslatarak fırını silin. Bütün kirlerin kolayca çıktığını göreceksiniz.

- Son olarak temiz ve nemli bir bezle fırını silip kurulayın.

AMONYAK

Bir türlü geçmeyen yağ yanıklarıyla başınız dertteyse sizin için çok etkili bir yöntemimiz var.

- Bir kabın içinde yarım su bardağı amonyağı ve iki bardak suyu karıştırın.

- Fırının içindeki tel ve termometreyi çıkarın.

- Karışımı fırının içine iyice sürün ve kapağını kapatıp yaklaşık iki saat bekleyin. Amonyağın bütün yağ ve yanık lekelerini dağıttığını göreceksiniz.

- Son olarak nemli bir bezle fırını silip kalan lekeleri temizleyin.

SABUN VE PORTAKAL YAĞI

Fırınınızın tüm kir ve lekelerini sabun ve portakal yağı karışımıyla ekonomik ve sağlıklı şekilde çıkarabilirsiniz. Bunun için:

- İki yemek kaşığı sıvı sabunu, iki yemek kaşığı karbonatı, bir tatlı kaşığı portakal yağını ve bir fincan suyu; tüm malzemeler bütünleşene kadar karıştırın.

- Temizleme işlemine başlamadan önce fırını 140 derecede on dakika çalıştırıp kapatın.

- Fırın çalışmıyorken karışımı fırının iç kısmına dağıtın.

- Bir süre sonra nemli bezle fırını iyice temizleyin.