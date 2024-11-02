Fırıncıların rekabeti vatandaşa yaradı: O ilde ekmek 4 TL'den satışa çıktı

Fırıncılar arasındaki rekabet vatandaşa yaradı. Ekmeği 7 liradan satmaya devam edeceğini söyleyen fırın işletmecisi İsmail Özen, "Vatandaş sayemde 4 TL'den ekmek alıyor" ifadelerini kulandı.

FİYATI 10 TL'DEN 7'YE DÜŞÜRDÜ

Mersin'in Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi'nde 30 yıldır fırın işleten İsmail Özen (69), 10 TL olan ekmeği 7 TL'den satışa çıkardı.

Bu durumdan rahatsız olan Mersin Fırıncılar Odasının eski yönetimi, Özen'i mahkemeye verdi. Özen'in, davayı kazanması üzerine fırının sağındaki ve solundaki 2 market de ekmeği 4 TL'den satmaya başladı. Bu rekabet nedeniyle düşük fiyata ekmek satılması mahalle halkını memnun etti.

"VATANDAŞ BENİM SAYEMDE 4 TL'DEN EKMEK ALIYOR"

Burhan Felek Caddesi'nde fırın işleten İsmail Özen, 30 yıldır mesleği sürdürdüğünü söyledi. Uzun süredir ekmeği piyasa fiyatının altına sattığını belirten Özen, "Normalde ben bakkal ve bayilere ekmek vermediğim için, bayi fiyatına 7 TL'den vatandaşa satıyorum. Eski Fırıncılar Odası yönetimi beni mahkemeye verdi, 4 sene mahkeme sürdü. Davayı ben kazandım. Daha sonra üst mahkemeye gönderdiler, yine ben kazandım. Ondan sonra 1-2 sene bayi fiyatına vatandaşa ekmek satmaya devam ettim. Daha sonra bana gelip "sen de bize uyacaksın" dediler. Ben kabul etmedim. Sonra sağımdaki ve solumdaki markete bedava ekmek verdiler. Baktılar yasa dışı oluyor, sonra 2 bayiye ekmeği 3 TL'den vermeye başladılar. Şu anda bayi 4 TL'den satıyor. Sonuçta vatandaş benim sayemde 4 TL'den ekmek alıyor. Sırf beni zarara uğratmak için 4 TL'den veriyorlar. Yapsınlar bakalım nereye kadar gidecek? Ekmeği onlar 12 TL yaparsa, ben yine 7 TL'den satmaya devam edeceğim" şeklinde konuştu.

"BİR YARDIMSEVER BİZE DESTEKTE BULUNUYOR"

Ekmeği 1 aydır 4 TL'den sattığını açıklayan Süleyman Tanhan da bir yardımseverin kendilerine destekte bulunduğunu söyledi.

Vatandaşlara ucuz ekmek sattıklarını belirten Tanhan, "Bir yardımsever bize yardımda bulunuyor. Biz de vatandaşlarımıza daha ucuz ekmek ve hizmet vermek için buradayız. Bu yardım 2-3 ay daha devam eder. Biz daha uzun süre bekliyoruz. Biz bu ekmeği rekabet amaçlı satmıyoruz, vatandaşlarımıza hizmet için yapıyoruz. Herkesin görüşü ayrı, herkesin fiyatı ayrı. Bazı fırınlarda 10 TL, bazı fırınlarda 7 TL. Bizim farkımız olsun, vatandaşımıza hizmet olsun. İnşallah yıl sonuna kadar devam ederiz. Hayır kurumlarından destek gelirse, daha da fazlalaştıracağız" ifadelerini kullandı.

"ŞAŞIRAN OLDU, 50 TANE EKMEK ALAN OLDU"

Aynı sokakta market işleten Abdullah Anıl Ak ise fırıncılar odası yönetiminin ekmeği kendisine 3 TL'den gönderdiğini söyledi. Fırıncılar odası ile fırın işletmecisi arasında rekabet olduğunu ifade eden Ak, "Her yer 10 TL'ye satarken, o 7 TL'ye satıyor. Bunu bitirmek için de bana ekmeği 3 TL'den veriyorlar. Ben de 1 TL kar koyarak 4 TL'ye satıyorum. Bu benim işime geliyor, vatandaşlar da memnun. O fırıncının 7 TL'ye satma nedeni ise kardeşlerinin biri yakıtını, diğeri ununu sağlıyor. Ekmeği 10 liraya satan herkes, "O neden ucuza satıyor, herkes ondan alıyor, bizden almıyor" diyor. O yüzden fırının civarındaki marketlere ekmeği 4 TL'ye satıyoruz. Yani müşterilerin ona gitmesini azaltıyorlar; bu da baya bir rekabete dönüştü. Fiyatı duyan havalara uçtu, şaşıran oldu, 50 tane ekmek alan oldu. Rekabet, büyük ihtimalle ekmeği 7 TL'den satmayı bırakıncaya kadar devam eder" diye konuştu.

"BİZ ÖNCELİKLE FIRINCIMIZA DESTEK VERMEK İSTİYORUZ"

Markete müşteri olarak gelen Yakup Korkmazoğlu, "Her yerde ekmek 10 TL, yan tarafta 7 TL ama burada 4 TL olduğu için buradan alıyoruz. Daha iyi ve uyguna geliyor bizim için. Ekmeği de iyi, taze ve güzel" ifadelerini kullandı.

Fırına müşteri olarak gelen İsmail Reis de, "Rekabet aslında iyidir, halka yarar ama her şeyin bir rayiç bedeli var. Buradaki esnaf, yıllardan beri olan bir fırıncımız. Biz öncelikle fırıncımıza destek vermek istiyoruz. Maliyetlerin bu kadar yüksek olduğu bir yerde 4 TL'ye ekmek satılması insana bir garip geliyor. Biz burada canlı olarak üretimi görüyoruz. Ekmekler sıcak geliyor, ürün kaliteli. Bunları da göz önünde bulundurursak tercihimiz bu seviyede ürünü almak olacak" dedi.