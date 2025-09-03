Fırında unutulan kek yangın paniğine yol açtı

AKSARAY / METİN KURT

Aksaray’ın Ereğlikapı Mahallesi Şehit Şükrü Koçak Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katında çıkan yoğun duman, mahalle sakinlerinde paniğe neden oldu. Olayın, fırında unutulan kekten kaynaklandığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Abdullah M.’ye ait evin mutfağında akşam saatlerinde fırında unutulan kek kısa sürede yanmaya başladı. Evde kimsenin bulunmadığı sırada mutfaktan yükselen yoğun duman apartmanın içine ve dışarıya yayılınca çevredekiler endişeye kapıldı.

Durumu fark eden vatandaşlar, hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kapıyı kırarak daireye girdi. İçerideki dumanı tahliye eden ekipler, yangının büyümeden kontrol altına alınmasını sağladı.

Yangın tamamen söndürülürken, evde mutfak bölümünde maddi hasar meydana geldi. Olayın can kaybı ya da yaralanma yaşanmadan atlatılması mahalle sakinlerine rahat bir nefes aldırdı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, komşular ise yaşanan paniğin ardından ev sahibi aileye geçmiş olsun dileklerinde bulundu.