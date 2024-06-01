Fırındaki 'İspiyon' cinayetine iyi hal indirimi! Anne cezayı az buldu

Bu korkunç olay, 17 Mart 2023 tarihinde gece yarısı 01.00 civarında, Yakutiye ilçesindeki Dadaşköy Mahallesi'nde bir ekmek fırınında gerçekleşti. Uyuşturucu kullanımı nedeniyle hakkında işlem yapılan Bilal Acar, ifade vermesinin ardından serbest bırakıldı. Fırın sahipleri durumu öğrendikten sonra, Acar ertesi gün iş yerine dönerek çocukluktan beri tanıdığı ve aynı zamanda iş arkadaşı olan Muhammet Emin Seçer ile tartışmaya başladı.

CİNAYET ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

Acar, Seçer'i kendisini patronlara şikayet etmekle itham ederek bıçakla saldırdı. Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Diğer çalışanlar araya girerek Acar'ın elinden bıçağı aldılar. Ağır yaralanan Muhammet Emin Seçer, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Olay sonrası kaçan Acar, polis tarafından yakalandı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, 'Kasten öldürme' suçlamasıyla Bilal Acar'ı tutukladı.

"AMACIM ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ"

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten öldürme' suçlamasıyla müebbet hapis cezası talebiyle yargılanan Bilal Acar, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Acar, ifadesinde öldürme niyeti olmadığını savunarak, "Eğer öldürmek isteseydim, olay yerine silahla giderdim. Konuşmaya gittiğimde bana hakaret etti, ben de oradaki bıçakla sadece korkutmak istedim. Ambulans gelene kadar bekledim ve sonra oradan ayrıldım." dedi. Savcının mütalaasında Bilal Acar için 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talep edildi. Mahkeme heyeti, duruşma arasının ardından Acar'ı 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı ve iyi hal indirimiyle cezayı 25 yıla indirdi.

ANNE CEZAYI YETERSİZ BULDU

Mahkeme sonrasında, oğlunun katiline verilen cezayı yetersiz bulan Münire Seçer (62), "Bu ceza, işlenen suçun karşılığı olamaz. Keşke ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilseydi. Çok üzgünüm. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Benim oğlum toprağın altında yatarken, o dışarıda özgürce yaşayacak. Ben bu karara itiraz ediyorum ve daha ağır bir ceza talep ediyorum. Yetkililere sesleniyorum; adalet bu olmamalı. Evlat acısını kimse anlamıyor. Oğlumu öldüren kişinin layık olduğu cezayı almasını istiyorum." şeklinde konuştu.