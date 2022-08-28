﻿Fırlayan spiral taşı can aldı

Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan 3 çocuk babası Osman Akbaş'ın, evinde tadilat yaparken kullandığı makineden fırlayan spiral taşı boğazına isabet etti.
Ağır yaralanan Akbaş, yakınlarının ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Akbaş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (AA)
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