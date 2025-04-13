Firma hatasını kabul etmedi müşteriye binlerce lira ödedi

Düzenleme: Kaynak: Sabah Gazetesi
Firma hatasını kabul etmedi müşteriye binlerce lira ödedi

İnternetten bot siparişi veren bir vatandaş, ayakkabının her ikisinin de sağ tek olarak gönderilmesine karşılık iade talebinde bulundu. Firma, talebi olumsuz yanıt vermesi üzerine iş mahkemeye taşındı. Firma binlerce liralık cezaya çarptırıldı.

Milyarlarca liralık hacme sahip çevrimiçi alışveriş akışında yapılan hatalar kimi zaman pahalıya mal olabiliyor. Dikkatli olunmadığında şirketler ciddi yaptırımlarla karşılaşabilir.

350 TL'LİK BOT PAHALIYA PATLADI

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Kayserili Ferhat Ç., Nisan 2024'te internetten ünlü bir ayakkabı firmasının sitesinden 350 TL'lik bir çift bot sipariş etti.

Kargonun teslim edilmesi ile vatandaş her iki ayakkabının da sağ tek olduğunu fark etti. Firma ile iletişime geçen vatandaş, değişim istedi.

Ancak firma satın alma işleminin internetten yapıldığı için değişim ve iade yapamayacaklarını söyledi.

Bunun üzerine hukuk mücadelesi başlatan Ferhat Ç., satın aldığı botlardaki ayıbın giderilmemesi üzerine avukatı Şeyma Karakoç aracılığıyla dava açtı.

15 BİN LİRAYA MAL OLDU

Hakem heyetinin kararının ardından kararı icraya koyduklarını belirten Avukat Karakoç, "Hem dava hem de icra masraflarıyla birlikte 350 liralık botlar firmaya 15 bin liraya mal oldu. Sadece misli ile ödenen ayakkabının fiyatı 6 bin 900 lira. Geri kalan tutar ise mahkeme ve vekâlet ücreti. Her şeyden öte bu karar, internetten alındığı için değişim yok diyen firmalara karşı tüketicilerin açacağı davalar için emsal niteliği taşıyacak" ifadelerini kullandı.

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