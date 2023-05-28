'Firmino İstanbul'a değil Madrid'e gidecek'

Liverpool'a veda eden ve kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanan Roberto Firmino'nun yeni adresinin İspanya olacağı iddia edildi.

'Firmino İstanbul'a değil Madrid'e gidecek'

İspanyol basınından sekiz yıllık Liverpool serüvenini noktalayan Roberto Firmino için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'la adı anılan Roberto Firmino'nun kariyer imzasını atacağı yazıldı. Fabrizio Romano'nun haberine göre 31 yaşındaki futbolcu, Real Madrid'e daha yakın.

Haber detayında Real Madrid'in 4-5 forvet adayı olduğu bildirildi ve bu isimlere Roberto Firmino'nun da eklendiği vurgulandı.

Bu sezon Liverpool formasıyla İngiltere Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 32 maça çıkan Firmino, 12 gol, 5 asistlik katkı sağladı.

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