Firmino Süper Lig devine önerildi

Editör: Fatma Demirkaya

2015 yılında Liverpool'a transfer olan ve 1'er Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig şampiyonluğu olmak üzere pek çok başarıda imzası olan Roberto Firmino, menajerlik şirketi ROGON tarafından Fenerbahçe'ye iletildiği ortaya çıktı. Başkan Ali Koç, camiaya yeni bir hava getirecek yıldız bir isme imza attırma kararı almış ve hedef olarak Roberto Firmino'yu belirlemişti.

YÖNETİM İSTEKLİ

Liverpool'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan dünyaca ünlü golcü için ilk adım atıldı. Yönetim, uzun süredir yakın ilişki içinde olduğu ROGON'a, oyuncusu Firmino konusunda istekli olduğunu bildirdi. Şirketin de tecrübeli forvete bu ilgiyi ilettiği öğrenildi. Fenerbahçe, yıldız futbolcudan gelecek habere göre hemen pazarlıklara başlayacağı belirtildi.