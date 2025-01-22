Fırsatçılar yangın faciasında da sahnede: Acılı ailelere skandal talep

Bolu Kartalkaya'daki yangın faciası tüm Türkiye'nin yüreğini dağladı. 76 kişinin hayatını kaybettiği faciada ölenlerin arasında çocukların da olduğu öğrenildi. Yürekler ortaya çıkan detaylara dayanamazken kente dışarıdan gelen bazı cenaze fırsatçılarının sevk için, ölenlerin ailelerinden fahiş rakamlar talep ettiği pes dedirtti.

76 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

03:30’da başlayan yangın kısa sürede oteli kaplarken faciada 76 canımız hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yangınla ilgili 9 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. AFAD ekipleri bugün otelde son kez tarama yapacak.

BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kabine Toplantısı'nın ardından Kartalkaya'daki yangın faciası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildiğini açıklamıştı. Milli yas ilanının ardından Türk bayrakları yarıya indirildi.

FIRSATÇILARDAN SKANDAL

Türkiye yasa boğulurken Kartalkaya'da dışarıdan gelen kimi özel cenaze nakil araçlarının, yakınlarını kaybedenlerin ailelerinden fahiş fiyatlar talep ettiği iddia edildi. Söz konusu özel cenaze nakil araçlarının ailelerden Ankara ve İstanbul'a gidecek cenazeler için 100 bin TL'ye yakın rakamlar talep ettiği öğrenildi.

BELEDİYE CENAZE NAKİLLERİNİ ÜCRETSİZ KARŞILIYOR

Bolu Belediyesi yetkilileri ise belediyenin ücretsiz olarak cenaze nakillerini karşıladığını belirtti. Bolu Belediyesi'nin 6 cenaze nakil aracına sahip olduğunu ve hayatını kaybedenlerin fazla olmasından dolayı çevre illerin belediyelerinden istedikleri 14 araçla birlikte hizmet verdiklerini kaydeden yetkililer, belediyenin nakil işlemleri için ücret almadığını söyledi.

Adli Tıp'taki cenazelerin nakillerinin gerçekleştiğini kaydeden belediye yetkilileri, dışarıdan gelen özel nakil araçlarıyla ilgili ise bilgi sahibi olmadıklarını belirtti.