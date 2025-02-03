Fırsatını bulan Türkiye'den kaçıyor! 400 bin kişi ABD'nin Yeşil Kart'ı için başvurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fırsatını bulan Türkiye'den kaçıyor! 400 bin kişi ABD'nin Yeşil Kart'ı için başvurdu

ABD'deki Green Card (Yeşil Kart) başvuruları her yıl hızla artıyor. Son on yıl içinde Türkiye'den 200 bin ile 400 bin arasında kişi bu fırsat için başvuruda bulundu. 2023 yılı itibarıyla ise yaklaşık 3 bin kişi mülakat aşamasına geçmeye hak kazandı. Yapılan bir araştırmaya göre, iyi eğitimli gençlerin yurtdışına çıkma nedeni sadece ekonomik sebeplerle değil, aynı zamanda daha adil bir hayat için gittikleri ortaya çıktı.

Bangladeş, Brezilya, Kanada, Çin, Kolombiya, Küba, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Haiti, Hindistan, Honduras, Jameika, Meksika, Nijerya, Pakistan, Filipinler, Güney Kore, Venezuela bunlar dışında, Türkiye de dahil, her ülkeden Yeşil Kart başvurusu yapılabiliyor.

Her sene belli bir dönem içerisinde yapılan kuranın resmi adı “Diversity Visa Program” yani Çeşitlilik Vizesi Programı.

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DAHA ADİL BİR YAŞAM İÇİN

Yurt dışına göç eden iyi eğitimli gençlerin gitmelerinin sebebinin yalnızca ekonominin olmadığı, daha adil bir hukuk düzenin olduğu ülkelerde yaşamak için gittikleri ortaya çıktı.

TÜRKİYE’DE HUKUK DÜZENİ YETERSİZ

Prof. Dr. Eren Ceylan, Prof. Dr. Orhan Arıkan, Prof. Dr. Özgül Yılmaz Tüzün, Prof. Dr. Raşit Çelik ve Doç. Dr. Ece Özdoğan Özbal tarafından yapılan araştırmanın yurtdışında yaşayan lisans ve üstü eğitim almış katılımcılarının yaklaşık yüzde 90’ı Türkiye’deki hukuk düzeninin yetersiz olduğunu düşünüyor.

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“Türkiye’de liyakate önem verilmiyor” diyenlerin oranı da yüzde 85.

“Beyin göçü” araştırmasını, yurtdışında yaşayan lisans ve üstü eğitim almış kişilerle görüşerek yaptıklarını anlatan Prof. Ceylan, çıkan sonuçları şöyle değerlendirdi:

“Gidenlerin akılları, fikirleri Türkiye’de. Sanıldığı gibi yüksek alım gücü için gitmiyorlar. Bu madde en sonda. Hukuk düzeni, liyakate verilen önem ve çalışma koşulları için gidiyorlar. "

HAYALLERİ GERÇEKLEŞTİREMEME KORKUSU

Yurtdışında yaşayan başarılı insanlar ise Türkiye’ye döndüklerinde hayallerini küçültmek zorunda kalma korkusuyla karşı karşıya kaldıklarını söylediler.

BEYİN GÖÇÜ YÜZDE 2’YE ÇIKTI

TÜİK verilerine göre Türkiye’de lisans mezunlarının (açık ve uzaktan eğitim hariç) beyin göçü oranı 2015’te yüzde 1.6 iken, 2023’te yüzde 2’ye çıktı. Beyin göçü oranı kadınlarda yüzde 1.6, erkeklerde yüzde 2.4 oldu.

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