Fırtına ağaçları yerinden söktü, çatıları uçurdu

Hatay'da gece saatlerinde etkili olan kuvvetli fırtına, şehri adeta felç etti. Meteorolojinin uyarısının ardından, İskenderun ilçesinde fırtına nedeniyle ağaçlar yerinden söküldü, kentteki yüksek kesimlerde bulunan şantiye alanlarındaki prefabrik yapıların çatıları uçtu. Fırtınanın etkisiyle sokaklar boş kaldı ve şehir adeta terkedilmiş bir hal aldı.

AĞAÇLAR YAN YATTI, ÇATLAR YOLLARA DÜŞTÜ

İskenderun'da, fırtına nedeniyle birçok ağaç yan yatarak yolları kapattı. Ayrıca, sac levhalar ve çatılar uçtu ve yollara devrildi. Belediye ekipleri, yerinden sökülen ağaçlar ve uçan çatılarla ilgili temizlik çalışmalarına devam ediyor. Kuvvetli fırtınanın sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

KONTEYNER KENTTE YAŞAYAN VATANDAŞLAR TEDBİR ALDI

Konteyner kentte yaşayan 44 yaşındaki Tahir Kayaalp, fırtına nedeniyle uyuyamadıklarını belirterek, "Fırtınadan dolayı yatamıyoruz. Şehrin birçok yerinde çatılardaki brandalar uçuyor. Hepimizin Allah yardımcımız olsun. Şehrin belli noktalarında ağaçlar yan yattı, sac levhalar ve çatılar uçtu. Belediye ekiplerimiz ivedi şekilde önlem alıyor. Biz de tedbir aldık ve uyumuyoruz, bekliyoruz," şeklinde konuştu.

BELEDİYE EKİPLERİ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Şehirdeki fırtınanın etkilerini azaltmak için belediye ekipleri yoğun bir şekilde çalışmalara devam ediyor. Ağaçların ve uçan çatıların kaldırılması için gerekli önlemler alınırken, fırtınanın sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.