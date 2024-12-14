Fırtına çatıları uçurdu, ağaçları söktü

Kaynak: İHA

Meteorolojinin fırtına ve şiddetli rüzgar uyarısı yaptığı Adıyaman'da çatılar uçtu, ağaçlar yerinden söküldü. Ağaçlar nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü önceki gün, Adıyaman'ın kuzeyinde bulunan Tut, Çelikhan, Sincik ve Gerger ilçeleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar ve fırtına uyarının yapıldığı ilçelerde etkili oldu.

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Özellikle Çelikhan ilçesinde 8 evin çatısı hasar gördü. Kısmen veya tamamen uçan çatılar, araçların üzerine düştü. Araçlar da zarar gördü. Sincik ilçe merkezinde 1 evin çatısı uçarken, ağaçlar yerinden söküldü. Ağaçlar nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.

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