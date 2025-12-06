Meteorolojini şiddetli fırtına ve yağış uyarısında bulunduğu Hatay'ın Akdeniz kıyısındaki ilçelerinde gece saatlerinden itibaren fırtına etkili oldu. Arsuz ve İskenderun ilçesinde şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Arsuz ilçesinde Arpaderesi Mahallesi'nde bir evin çatısı giriş kapısını kapattı. Evden çıkamayarak mahsur kalan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan 3 vatandaş rahat nefes aldı.