Fırtına dehşeti! uçak körükten kurtularak döndü

American Airlines'a ait bir yolcu uçağı, saatte 130 kilometreyi aşan rüzgar hızıyla esen fırtınanın etkisiyle yerinden koparak körükten kurtuldu. Uçağın dönme anları ise kameralara yansıdı.

Fırtınadan etkilenen sadece bu uçak değildi. Havalimanında bulunan "birkaç" uçak daha fırtınanın etkisiyle zarar gördü. Yaşanan olay nedeniyle 700'den fazla uçuş da ertelenmek zorunda kaldı.

Fırtınanın neden olduğu hasarın boyutu tam olarak bilinmiyor. Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlattı.

Uçak nasıl döndü?

Edinilen bilgilere göre, uçak fırtınanın etkisiyle yerinden koparak körükten kurtuldu. Uçağın dönme anları ise havalimanında bulunan bir kişi tarafından kaydedildi. Görüntülerde uçağın rüzgarın etkisiyle savrulduğu ve dönmeye başladığı görülüyor. Uçaktaki yolcuların bu olaydan etkilenip etkilenmediği ise bilinmiyor.

Uçuşlar ne zaman normale dönecek?

Havayolu şirketleri, ertelenen uçuşların en kısa sürede gerçekleştirilmesi için çalışma başlattıklarını açıkladı. Yetkililer ise fırtınanın etkisinin azalmasıyla birlikte uçuşların normale dönmesini beklediklerini ifade etti.