Fırtına evin çatısını böyle uçurdu

Kaynak: İHA
Fırtına evin çatısını böyle uçurdu
Ordu'da fırtınanın etkisiyle bir binanın çatısı uçtu. Çatının uçma anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Ordu genelinde akşam saatlerinde fırtınanın etkisiyle Altınordu ve bazı ilçelerde binaların çatıları uçtu.

Çatı uçmaları sonrası bazı mahalle yoları ulaşıma kapanırken, uçan çatılar ise park halindeki araçlara zarar verdi. İtfaiye, polis, Ordu Büyükşehir ve ilçe belediye ekipleri alanlarda çalışma başlattı.

ÇATININ UÇMA ANI KAMERAYA YANSIDI

Altınordu ilçesi Durugöl Mahallesi’nde de 3 katlı bir binanın çatısı uçtu. Çatıdan kopan parçalar park halindeki 3 araca zarar verdi. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde çatının koparak uçması ve ardından araçların üzerine devrilmesi yer alıyor.

Altınordu ilçesinde galerici esnafı Bekir Ergen, kopan çatı nedeniyle 3 aracında hasar meydana geldiğini söyledi. Koray Kuru ise ilk olarak şiddetli bir ses duyup korktuklarını, ardından ise çatının araçların üzerine düştüğünü gördüklerini ifade etti.

Fırtına nedeniyle ilin farklı ilçelerinde de ağaç devrilmesi, çatı uçmaları ve elektrik kesintileri meydana gelirken, şuana kadar yaralanma ve can kaybının olmadığı öğrenildi.

Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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