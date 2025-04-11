Fırtına İstanbul’u Vurdu! Çatılar Uçtu, araçlar zarar gördü

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul’da şiddetli fırtına ve sağanak hayatı felç etti! Dolu yağışı Avrupa Yakası’nı beyaza bürüdü, Beyoğlu’nda ahşap bina çöktü, Kağıthane’de çatılar araçların üzerine düştü, Sancaktepe’de elektrik kesildi. Ekipler, hasar gören bölgelerde onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Kent genelinde akşam saatlerinde sağanak yağışla birlikte şiddetini artıran fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Gece saatlerinde birçok noktada çatılar uçtu, araçlar ve elektrik hatları zarar gördü.

Fırtına İstanbul’u Vurdu: Çatılar Uçtu, Araçlar Zarar Gördü

DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Avrupa yakasında Esenler, Bağcılar, Zeytinburnu ve çevre ilçelerinde, gece saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı, sokakları beyaza bürüdü.

BEYOĞLU'NDA AHŞAP BİNA KISMEN ÇÖKTÜ

Beyoğlu Keçeci Piri Mahallesi Şeritçi Sokak'ta riskli olduğu gerekçesiyle daha önceden mühürlenen iki katlı ahşap bina, şiddetli rüzgara dayanamayarak kısmen çöktü. İkinci katı yıkılan binanın çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

KAĞITHANE'DE KOPAN ÇATI PARÇALARI, ARAÇLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Kağıthane Nurtepe Mahallesi Eğriçınar Sokak'ta, fırtına nedeniyle bir binanın çatısından kopan parçalar, park halindeki araçların üzerine düştü. İtfaiye ekipleri sokakta önlem alıp kopan parçaları kaldırırken, 3 araç hasar gördü.

SANCAKTEPE'DE ÇATI UÇTU, ELEKTRİKLER KESİLDİ

Sancaktepe Merve Mahallesi Dursun Sokak'ta, bir binanın çatısı fırtına nedeniyle yerinden koparak sokakta bulunan elektrik tellerine zarar verdi. Sokakta elektrik kesintisi yaşanırken, ekipler kopan çatıyı kaldırıp, telleri onarmak için çalışma başlattı.

Fırtına İstanbul’u Vurdu: Çatılar Uçtu, Araçlar Zarar Gördü

Fırtına İstanbul’u Vurdu: Çatılar Uçtu, Araçlar Zarar Gördü

Fırtına İstanbul’u Vurdu: Çatılar Uçtu, Araçlar Zarar Gördü

Fırtına İstanbul’u Vurdu: Çatılar Uçtu, Araçlar Zarar Gördü

Fırtına İstanbul’u Vurdu: Çatılar Uçtu, Araçlar Zarar Gördü

Fırtına İstanbul’u Vurdu: Çatılar Uçtu, Araçlar Zarar Gördü

Fırtına İstanbul’u Vurdu: Çatılar Uçtu, Araçlar Zarar Gördü

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