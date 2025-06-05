Fırtına Kızıltepe’yi vurdu! Çatılar uçtu, tarlalar yandı

Kaynak: DHA
Fırtına Kızıltepe’yi vurdu! Çatılar uçtu, tarlalar yandı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde,buğday ekili bir tarlada yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın, 350 dönüm buğday ekili alanı küle çevirdi.

Yangın, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde buğday ekili tarlada çıktı. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Akşam saatlerinde hızını artıran fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtınada birçok evin çatısı uçarken, gökyüzünü toz bulutu kapladı. Sokaktaki vatandaşların yürümekte zorlandığı fırtınada, esnafların bayram nedeniyle hazırladığı şeker ve elbise tezgahları uçuştu. Yaklaşık 1 saat süren fırtınanın ardından itfaiye ekipleri, uçarak elektrik tellerine takılan çatıları indirmek için çalışma başlattı. 350 dönüm buğday ekili alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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