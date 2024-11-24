Fırtına koca konteynerleri karayoluna fırlattı

Aksaray’da şiddetli rüzgar dün öğle saatlerinde başladı. Gece yarısı etkisini artıran rüzgar yerini fırtına alırken kentte zor onlar yaşandı. Fırtına ve yağış nedeniyle çok sayıda maddi hasarlı kazanın yaşandığı Aksaray’da fırtınanın etkisiyle savrulan konteynerler karayoluna düştü.

Aksaray - Ankara Karayolu Ankara ve Aksaray istikametine her 2 şeride de konteyner düşerken trafik aksadı. Aksaray yönüne karayolu emniyet şeridinden verilirken, fırtınanın etkisiyle reklam tabelaları da yerinden koparttı. Ağaçlarında kökünden kopup devrildiği şehirde, polis ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı.