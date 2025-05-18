Fırtına Kocaeli’yi vurdu! Çınar kafeye devrildi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Fırtına Kocaeli’yi vurdu! Çınar kafeye devrildi

Kocaeli’de sağanak ve şiddetli rüzgar, İzmit’te bir çınar ağacını kafenin üzerine devirdi. Kafenin çatısında ve içerisindeki bir bölümde hasar oluştu.

İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bir çınar ağacı, rüzgarın etkisiyle kafenin üzerine devrildi. Kafenin çatısında ve içerisindeki bir bölümde hasar oluştu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri yönlendirildi.

Polis ekipleri tarafından cadde bir süre araç trafiğine kapatıldı. İtfaiye ekipleri, yolu kapatan ağacı keserek küçük parçalara ayırdı. İş makinesiyle ağaç parçaları yoldan kaldırıldı. Belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının arından cadde yeniden trafiğe açıldı.

Fırtına Kocaeli’yi vurdu! Çınar kafeye devrildi

Fırtına Kocaeli’yi vurdu! Çınar kafeye devrildi

Fırtına Kocaeli’yi vurdu! Çınar kafeye devrildi

Fırtına Kocaeli’yi vurdu! Çınar kafeye devrildi

Fırtına Kocaeli’yi vurdu! Çınar kafeye devrildi

Fırtına Kocaeli’yi vurdu! Çınar kafeye devrildi

Fırtına Kocaeli’yi vurdu! Çınar kafeye devrildi

Fırtına Kocaeli’yi vurdu! Çınar kafeye devrildi

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