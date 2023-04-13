﻿Fırtına Obüsü üretimi projesinde yaşadıklarım -1

Sakarya'daki Tank ve Palet Fabrikası'nın Katar-BMC ortaklığına devri hâlâ konuşulmaktadır.

Bu fabrikada "yerli ve millî" olan "Fırtına Obüsü" silahımız da üretilmektedir.

Bu konuya da dikkatinizi çekmek isterim.

"Fırtına silahı ile aynı ayarda silah, dünyada sayılı ülkelerde vardır."

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Fırtına obüsü.

Türk topçusunun taktik ihtiyaçlarına göre prototip olarak tasarlandı.

Bilgisayar ortamında "katı model" olarak hazırlandı.

Bütün testleri yapılarak seri üretimine geçilmişti.

Bu çaptaki ilk yerli silah sistemimizdir.

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Güneydoğu Anadolu bölgemizdeki "terörle mücadele operasyonlarında" kullanılan Fırtına Obüsü, "Fırat Kalkanı Harekâtı, Zeytin Dalı Harekâtı, Barış Pınarı Harekâtı" gibi önemli askerî harekâtlarda da etkin şekilde kullanılmıştır.

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Projenin başlangıcı 1995 yılına dayanır.

Projeye "Modern Kundağı Motorlu(K/M)Obüs" projesi adı altında başlandı.

Prototip tamamlanınca "Fırtına Obüsü" adını aldı.

Mayıs 2001'de de Konya Karapınar'da tanıtım gösterisi yapılarak dünyaya duyuruldu.

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Üretime başlama aşaması öncesinde Fırtına Obüsü'ne benzer ayarda olan bir silahı Türkiye Almanya'dan almak istemişti.

Ancak Almanlar, silah başına 6.5 milyon Euro para teklifimize rağmen bu silahı bize satmamışlardı.

Bunun üzerine ülkemizin ihtiyacına dayanarak Modern K/M Obüsün "geliştirilerek üretilmesine" karar verilmişti.

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TSK'nın mühendis subayları ile Topçu ve Füze Okulu'ndaki her kuruldan birer subay, "proje subayı" olarak bu önemli projede görev aldılar.

Şahsım da Topçu ve Füze Okulu "Motor Kurulu" temsilcisi olarak proje içerisinde yer almakta idi.

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Proje ekibimizin başında "bilgi ve becerisi ile kendini kanıtlamış Mühendis Albay Faruk ELALDI proje yöneticisi olarak" bulunmakta idi.

Hakikaten konusuna son derece hâkim bir komutanımızdı.

Projeye katkısının fevkalade yüksek olduğunu burada ifade etmeden geçemeyeceğim.

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Çalışma ekibimizde bulunan bütün subaylar hakikaten ilgili ve gayretliydiler.

Çalışmalarımız ahenkli bir şekilde projenin başlangıcından bitimine kadar sürmüştü.

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Projenin başlangıcında, elimizde üreteceğimiz modern K/M Obüs'le ilgili "test dokümanı" dahi yoktu.

Test dokümanlarını da haftalar süren çalışmalar sonucu hazırlamıştık.

Altını çizerek ifade etmek istiyorum ki;

Özellikle "Topçu ve Füze Okulu'nun Motor Kurulu'nun o dönemdeki öğretim üyelerinin" bu test dokümanlarını hazırlamada "şahsımla birlikte" emekleri çok büyük olmuştur.

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Üretilecek obüste "1000 beygir gücünde bir güç grubunun (MOTOR+TRANSMİSYON)" kullanılması ihtiyacı doğmuştu.

Ancak bu çapta bir güç grubu ülkemizde üretilememekteydi.

Bu nedenle 1000 beygir gücünde bir güç grubunu yurt dışından ithal etmek zorunluydu.

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1000 beygir güçlük güç grubu Almanya'nın elinde mevcuttu.

Bugün olduğu gibi o yıllarda da Almanya ülkemize bu konularda ambargo uygulamaktaydı.

Bu nedenle Alman kökenli 1000 beygir güçlük güç grubu Güney Kore'den ithal edildi.

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Modern K/M Obüs'ün üretimi Arifiye'deki 1'inci Ana Bakım Merkezi Komutanlığı'nda diğer ismi ile bugün Katar'a devredilmiş olan "Tank ve Palet Fabrikası'nda" yapıldı.

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Projede yer alan subaylarla birlikte silahın üretim aşamasında büyük emek sarf ettik.

Neredeyse ekip olarak bu silahla yatıp bu silahla kalkmıştık.

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Bu silahın performans testlerini Arifiye ve Kayseri'deki askerî fabrikalarda yaptık.

Kış testlerini Sarıkamış'ta bölgenin en soğuk ayı olan Ocak ayında, yaz testlerini ise Gaziantep'de bölgenin en sıcak ayı olan Temmuz ayında,

silahın atış testlerini ise Konya Karapınar'da yapmıştık.

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Bu testler esnasında bilhassa Karapınar ve Sarıkamış'ta çok ciddi "hayati tehlikeler" de atlatmıştık.

Ekibimiz içerisinde yer alan subaylar bu yazımı okuduklarında, atlattığımız hayati tehlikeleri bir bir gözlerinin önüne getireceklerdir muhakkak.

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Fırtına Obüsü'nün prototip ve seri üretimindeki maliyeti Almanya'dan almak istediğimiz rakamın "neredeyse yarısına yakını kadar" olmuştur.

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Bir tarafta 6.5 milyon Euro vermemize rağmen Almanya tarafından ülkemize satılmayan bir silah vardı.

Diğer tarafta da prototip ve seri üretiminde bu rakamın neredeyse yarısına mal olan benzer ayarda ürettiğimiz bir silah vardı.

Bu silahtan yüzlerce üretileceği planlandığına göre projede görev alan ekibimizin "ülkemize kazandırdığı parayı" artık sizler hesap ediniz.

Bu hususun da altını çizmeden geçmek istemedim.

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Fırtına Silahı obüs olmasına rağmen, TSK'nın envanterinde bulunan toplardan daha uzun mesafeye mermi atabilmektedir.

Evet bu silahla 40 km.'ye kadar mermi atılabiliyor.

Modern tanklara yakın bir ağırlığa sahiptir.

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Fırtına Obüs'ler hareket halindeyken "bir dakikada" atışa hazır hale gelebilmektedir.

Atış yaptıktan sonra "30 saniye içinde" mevzi değiştirebilmektedirler.

"Bir dakikada 8 mermi" atabilmektedir.

"Tek top tek batarya" sistemi ile görev yapmaktadırlar.

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Evet, yıllar süren ekip çalışması sonucu böylesi mükemmel bir silahı ülkemize "aklımızı ve de gönüllerimizi" vererek içerisinde şahsımın da bulunduğu ekibimiz kazandırdı.

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Ülkemizde bu şekilde büyük çapta bir silah "İlk defa yapılmasına rağmen" Fırtına Obüsü projesi üzerinden, liyakate yeterince bakılmadan, projeyle yeterince ilgisi olmayan, yıllar süren çalışmalarımızda, bir kısmının yüzlerini dahi görmediğim kişiler terfi ettirilmişti.

Bu hususun da altını önemle çizmek isterim.

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"Bir tarafta başkalarının sırtından yükselen, terfi ettirilip general yapılan bazı kişiler. Bir tarafta da hak edenlere hak ettikleri verilmeyenler."

Yazık.

TSK'ya yazık.

Ülkemize yazık.

(Konuya yarın devam edeceğiz.)