Fırtına Tezeren’i vurdu! Köy harabeye döndü

Ağrı'nın Tezeren Köyü'nde çıkan şiddetli fırtına, köyün büyük bölümünde çatıları uçurdu. Çok sayıda ev ve ahırda hasar oluşurken bir vatandaş hafif yaralandı.

Ağrı'nın Tezeren Köyü'nde meydana gelen şiddetli fırtına büyük hasara yol açtı. Köyün yaklaşık yüzde 80'inin çatıları fırtınadan zarar görürken, çok sayıda ev ve ahırda ciddi maddi hasar meydana geldi. Olayda bir vatandaş hafif yaralandı. İtfaiye ekipleri kısa sürede bölgeye intikal ederek gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü köyde, vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için ilgili kurumlarla koordinasyon sağlanıyor.