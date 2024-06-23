Fırtına ve şiddetli rüzgar geliyor. Meteorolojiden iki bölgeye uyarı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fırtına ve şiddetli rüzgar geliyor. Meteorolojiden iki bölgeye uyarı

MGM tarafından yapılan son hava analizlerine göre Marmara ve Kuzey Ege bölgelerinde şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.

Türkiye uzun yıllardır şahit olmadığı hava sıcaklıkları ile boğuşmaya devam ediyor. Hava sıcaklıkları uzun zamandır mevsim normallerinin çok üzerinde seyretmeye devam ederken yetkililer güneş ışınlarının dik açıda geldiği öğle saatlerinde dışarıda çok bulunulmaması gerektiği yönünde sık sık uyarılarda bulunmaya devam ediyor.

Hal böyle iken tüm gözler Meteoroloji Genel Müdürlüğüne dikildi. MGM son hava analizlerini vatandaşlar ile paylaştı. Yapılan son tahminlere göre Marmara ve Kuzey Ege bölgeleri için şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

Öte yandan hava sıcaklılarında gözle görülür bir değişiklik yok. Havalar mevsim normallerinin 5-10 derece üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgarın kuzey ve doğu Akdeniz, Güneydoğu’nun batısı ve güney yönlerinden hafif ve bazen de orta şiddette, Marmara’nın kuzey yönünden ise 40-60 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Bununla beraber MGM tarafından sert rüzgardan dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşın vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğinin altı çizildi.

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