Fırtınada çatı çocuğun üzerine doğru düştü

Bingöl’de etkili olan fırtınada, İçmeler Mahallesi’ndeki bir binanın çatısından kopan parça uçarak evine gitmek isteyen bir çocuğun üzerine doğru düştü.

Çocuğun olaydan şans eseri yara almadığı öğrenilirken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Vali Ahmet Hamdi Usta ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kent merkezi ve ilçelerinde bugün ve yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış ve dolu beklendiğini, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Öte yandan Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde bulunan Dolan Kaplıcası’na ait asma köprü, çıkan fırtınada hasar gördü. Köprü ulaşıma kapatıldı.