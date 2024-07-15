Fırtınada düşen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Adana’nın Çukurova ilçesinde meydana gelen fırtına sırasında korku dolu anlar yaşandı. 13 yaşındaki çocuk düşen ağacın altına kalmaktan son anda kurtuldu.

13 yaşındaki Çınar Karskaya cips almak için bakkala gitti. Küçük çocuk aniden çıkan fırtınada hareketlenen cips standını tutmaya çalışırken yan taraftaki ağaç ortadan ikiye ayrılarak çocuğun önünde düştü. Küçük çocuk ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Korku dolu anlar yaşayan çocuk kendisini dükkanın içerisine atarken, esnafın ailesine haber vermesi üzerine zorlukla sakinleşti. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.