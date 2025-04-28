Fırtınada kırılan ağaç dalı araçların üzerine devrildi

Olay, saat 15.00 sıralarında Biga ilçesi Sakarya Mahallesi Kumru Sokak üzerinde meydana geldi. Dün Meteoroloji ve Çanakkale Valiliği'nden yapılan sarı kodlu uyarı sonrası poyraz fırtınası Çanakkale ve ilçelerinde etkili olmaya devam ediyor.

Biga'da da etkisini gösteren fırtına nedeniyle ilçe merkezinde taksi durağının hemen yanındaki bir ağacın dalı kırıldı. Fırtınada kırılan dal park halindeki 3 taksinin üzerine düştü. Şans eseri yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Taksilerin üzerine devrilen ağaç dalı belediye ekiplerince kesilerek kaldırıldı.