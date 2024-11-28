Fırtınada uçan çatılar için hasar tespiti çalışmaları

Düzenleme: Kaynak: İHA
Fırtınada uçan çatılar için hasar tespiti çalışmaları

Körfez Belediyesi, hafta sonu şiddetli yağmur ve fırtına sebebiyle hasar gören yapılarda hasar tespit çalışmalarını son buldu.

Körfez Belediyesi, hafta sonu şiddetli yağmur ve fırtına sebebiyle hasar gören yapılarda hasar tespit çalışmalarını tamamladı.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü'nün birlikte yürüttüğü çalışma kapsamında çatıları zarar gören yapılarda hasar tespitleri tek tek gerçekleştirilerek vatandaşlarla görüşüldü. Körfez Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Başkanımız Şener Söğüt'ün talimatları doğrultusunda hasar tespitinin tamamlanmasının ardından, Körfez Belediyesi olarak hemşehrilerimize gerekli desteği sunacağız" ifadeleri kullanıldı.

Fırtınada uçan çatılar için hasar tespiti çalışmaları

Fırtınada uçan çatılar için hasar tespiti çalışmaları

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